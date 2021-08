Bridivi nel GP di Stiria già al 3° giro, con un incidente spettacolare. Pedrosa scivola in curva, Savadori centra la sua KTM, provocando una grande fiammata tra le due moto. Bandiera rossa e gara interrotta per mezz'ora. Lo spagnolo si rialza subito, mentre il pilota Aprilia viene portato al centro medico: per lui frattura al malleolo destro, proverà a recuperare per Silverstone. La gara riprende per 27 giri: Dani riparte (10° al traguardo), Lorenzo resta ai box. FOTO