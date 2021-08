Valentino Rossi tende la mano all'ex compagno Maverick Vinales: "Gli si è chiusa la vena e ha dato due sgasate, ma è un bravo ragazzo e ha fatto bene a chiedere scusa. Mi aspettavo di più dalla qualifica, partirò 18° ma posso lottare per la zona punti. Le gomme? Non è facile per Michelin, pochi decimi fanno la differenza"

Valentino Rossi scatterà dal 18° posto domenica nel GP d'Austria. Il pilota della Petronas confida comunque di poter lottare con il gruppo per poter conquistare qualche punto: "Mi aspettavo un po’ di più dalla qualifica, purtroppo però con la seconda gomma andavo peggio e avevo meno grip - ha detto Valentino -. Non sono riuscito a migliorare e per questo parto indietro, 18°. D’altra parte rimane una buona FP4, il passo non era male e posso lottare con il gruppo di piloti che sono vicini a me. L’obiettivo sarà finire la gara e cercare di prendere qualche punto".