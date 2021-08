GP Austria LIVE alle 14, Ducati in pole con Martin

Secondo appuntamento del Motomondiale al Red Bull Ring, come settimana scorsa in MotoGP parte dalla pole Martin (Pramac), ma sono due le Ducati in prima fila: 3° al via Bagnaia. Tra loro c'è il leader del Mondiale, Quartararo (Yamaha). La gara scatta alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2, chiude alle 15.30 la MotoE

Al Red Bull Ring oggi va in scena l'undicesimo Gran Premio del Motomondiale: non cambia il circuito rispetto a settimana scorsa e non cambia il nome del pilota che parte davanti a tutti. Jorge Martin ha "concesso" infatti il bis con la sua Ducati centrando pole e record, e ora punta a confermarsi in gara a 7 giorni dal suo primo successo in top-class. Siamo a oltre metà della stagione, il GP d'Austria è molto importante per la lotta in vetta: cerca punti preziosi per allungare Quartararo, leader della classifica con 40 punti di vantaggio su Zarco (4° al via), 51 su Mir (7°) e 58 su Bagnaia, 3° in griglia proprio alle spalle di Quartararo. La gara di MotoGP comincia alle 14, preceduta alle 11 dalla Moto3 (dove c'è un italiano in pole, Fenati) e alle 12.20 dalla Moto2: potete seguire tutto lo spettacolo live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

MotoE alle 15.30 live su Sky

In Austria è tornata anche la MotoE: il rookie Fermin Aldeguer ha conquistato la sua prima E-Pole davanti a Lukas Tulovic e Matteo Ferrari. Alessandro Zaccone, leader del Mondiale, parte dalla quinta casella.