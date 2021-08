A causa delle restrizioni legate al Covid il GP in programma a Sepang il prossimo 24 ottobre è stato cancellato. Verrà sostituito da un'altra gara sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, dove è già in programma il GP di San Marino il 19 settembre

Ancora una modifica nel calendario del mondiale di MotoGP. Il Gran Premio della Malesia, in programma a Sepang nel weekend del 24 ottobre, è stato cancellato a causa della situazione legata al Covid nel Paese asiatico. Il GP della Malesia sarà sostituito da un'altra gara a Misano, dove il 19 settembre è già in programma il GP di San Marino, come annunciato attraverso questo comunicato ufficiale: "La FIM, l'IRTA e la Dorna Sports - si legge - annunciano con rammarico la cancellazione del Gran Premio motociclistico della Malesia, che si sarebbe dovuto svolgere al Sepang International Circuit dal 22 al 24 ottobre. L'attuale pandemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni all'ingresso in Malesia obbligano alla cancellazione dell'evento. FIM, IRTA e Dorna Sports sono lieti di confermare che la MotoGP tornerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 22 al 24 ottobre, fine settimana precedentemente programmato per il GP della Malesia, per un secondo Gran Premio sul classico tracciato italiano. Il nome di questo evento sarà annunciato a tempo debito. Resta invariata la data del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.".