Matteo Baiocco, track analyst Aprilia, descrive la guida di Vinales dopo i primi due giorni di test di Misano: lo spagnolo ha impressionato tutti per la velocità di adattamento sulla nuova moto. Primo esame in gara ad Aragon: il team ha ufficializzato la presenza del pilota spagnolo in griglia di partenza, in sella alla RS-GP

FOTO. MISANO, 2^ GIORNATA DI TEST - LE PAROLE DAL BOX: VINALES - RIVOLA