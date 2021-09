L'ad Aprilia applaude Vinales, impegnato nei test di Misano: "Sorprendente la rapidità con cui si è adattato alla nuova moto. Anche il suo approccio è stato eccezionale". Sugli obiettivi del team, reduce dal 3° posto di Silverstone con Espargaró: "Ora dobbiamo pensare innanzitutto a crescere e ad abituarci a stare nelle posizioni che contano, ma per il 2023 perché non puntare al titolo?" VINALES: "CARICO, ENERGIA POSITIVA" - VINALES AD ARAGON Condividi:

Intervistato da Sky, l'ad Aprilia, Massimo Rivola, fissa l'obiettivo dopo lo storico podio di Silverstone, con il terzo posto di Aleix Espargaró, e i primi giri a Misano di Maverick Vinales, pronto a debuttare nel GP di Aragon: "Per me è innanzitutto importante la crescita della squadra. Il sogno di vincere una gara è evidente, ma deve rientrare nell’evoluzione del team. Abbiamo cercato un top rider non a caso, questo farà crescere ancora di più Aleix, che già sta andando molto forte". Lottare per il Mondiale? "Nel 2023 perché no? Per il 2022 è presto, dobbiamo ancora abituarci a lottare, restando con costanza nelle posizioni che contano. Battere Miller con Aleix nel finale di Silverstone è stato notevole, è stato bello e anche giusto salire sul podio, ce lo meritavamo".

"Vinales, inizio sorprendente nei test" FOTO Vinales-Aprilia, 2^ giornata di test a Misano "Se Vinales ha ritrovato la passione dopo un giorno di test significa che non era troppo nascosta, dai…Per come lo stiamo conoscendo è un ragazzo molto sensibile, capisco le sue parole sulla gioia di essere tornato a divertirsi. All’inizio è sempre tutto abbastanza bello, tutto rose e fuori. Lui si è adattato alla moto in modo sorprendente, avevamo qualche punto interrogativo invece…Anche l’approccio è stato eccezionale, la decisione di tenere la moto di Aleix senza fare modifiche, non posso fare altro che esser contento".