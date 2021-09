Rossi presenta il GP di Aragon: "Questa è una pista molto difficile, il degrado delle gomme è sempre tosto, non è un circuito buono per la Yamaha". Sul rapporto con Dovizioso, presente ad Aragon per far visita alla Petronas, in vista del debutto a Misano con il team satellite Yamaha: "Io e Andrea formeremo una bella squadra, sarebbe stato bello correre insieme anche nel 2022, ma io mi ritirerò a fine stagione". Domenica MotoGP alle 14, la F1 corre a Monza alle 15: tutto live su Sky

Dopo la gita a Mirabilandia con i piloti dell’Academy VR46, Rossi torna a concentrarsi sulla stagione di MotoGP. Lo attende il GP di Aragon, una pista tradizionalmente complicata per la Yamaha, anche per via del degrado delle gomme. "Era da un po' di anni che volevamo andare a Mirabilandia, è stato bello. Siamo riusciti a organizzarci con Uccio, ci siamo divertiti come bambini, non volevamo più andare via, è stata una bella emozione". Messa da parte la giornata di relax sulle montagne russe, Valentino analizza la sua ultima gara a Silverstone, per provare a migliorare in vista del GP spagnolo: "A Silverstone sono stato piuttosto veloce in tutto il weekend, ma purtroppo in gara non abbiamo raccolto tanto. Aragon è una pista particolare, interessante, molto difficile. Qui il degrado delle gomme è sempre tosto. Troveremo condizioni differenti rispetto agli ultimi anni, quando faceva molto freddo. Invece questa volta si prevedono giorni caldi e forse dovremo usare le gomme dure. Storicamente questa non è una pista buona per la Yamaha".