GP Aragon LIVE alle 14 su Sky: c'è Bagnaia in pole

E ora arriva il bello: dopo un sabato color rosso Ducati, il team di Borgo Panigale cerca conferme nel giorno decisivo, quello della gara. Bagnaia a caccia della prima vittoria in MotoGP, sfiorata quest'anno in Portogallo, Spagna e Austria, dove ha chiuso secondo. Pecco ieri ha conquistato la pole con un giro da record (1:46.322), abbattendo il primato di Marc Marquez che resisteva dal 2015. Bagnaia parte davanti al compagno di squadra Miller e al leader del Mondiale Quartararo, attenzione perché nella top ten ci sono altre tre Ducati: Martin 3°, Bastianini 9°, Zarco 10°. E poi focus sull'Aprilia, reduce dallo storico podio di Silverstone, già protagonista nei giorni scorsi: 3° in Gran Bretagna, Aleix Espargaró parte dalla sesta casella. 19° il suo nuovo compagno di squadra, Vinales, al debutto questo weekend in sella alla RS-GP. Chiamato alla super rimonta Rossi, 21° in griglia. Gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11, Binder dalla pole) e Moto2 (12.20, Lowes davanti a tutti in griglia).