Lorenzo: "Bagnaia ricorda il mio stile di guida"

Davide Tardozzi, team manager del team di Borgo Panigale, ha lanciato uno spunto: "Bagnaia guida la Ducati come Lorenzo nel 2018: sovrapponendo delle foto, cambia solo il casco". Lo stesso Jorge, durante 'Talent Time', conferma la somiglianza: "Sono d'accordo, come stile di guida siamo simili, così come mi ritrovo nei movimenti di Quartararo". Domenica 19 settembre la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno: in pole c'è Bagnaia

Pecco Bagnaia come Jorge Lorenzo? Lo spunto arriva direttamente da Davide Tardozzi, che al microfono di Sandro Donato Grosso ha parlato della somiglianza nella guida della Ducati da parte dei due piloti: "Bagnaia ha il suo DNA e non voglio che assomigli a nessuno - ha spiegato il Team Manager della Ducati -. Pecco è Pecco, quello che farà sarà il suo cammino. Abbiamo sovrapposto delle foto in alcune zone del giro e abbiamo rivisto il Jorge Lorenzo del 2018. Se non fosse stato per il casco o per la tuta non c'erano differenze. Come stile di guida e posizione sulla moto sono simili. Credo però che Pecco sia unico, farà una grande carriera. Sta dimostrando intelligenza, velocità e crescita. E' maturato facendo autocritica, lo ha fatto quest'inverno e sta dimostrandolo con i fatti in pista".