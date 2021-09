Tragedia a Jerez: la ricostruzione dell'incidente

Fatale incidente in SuperSport 300: Dean Berta Vinales (cugino di Maverick) a soli 15 anni ha perso la vita sul circuito di Jerez, dopo la caduta all'inizio dell'11° giro e terzultimo giro. Vinales è scivolato alla curva 1, coinvolti nella caduta anche altri piloti: Harry Khouri, Daniel Mogeda e Alejandro Carrion. L'esposizione della bandiera rossa è stata immediata, nel giro di dieci secondi dal crash. Entrando nei dettagli della dinamica della carambola: Victor Steeman è andato largo in uscita da curva 1 e Vinales ha cercato di superarlo, ma i due si sono toccati mentre l'olandese ritrovava la traiettoria ideale. Berta è dunque caduto appena in uscita da curva 1, all'inizio dell'allungo che porta alla 2.