In occasione del GP di Austin, Antonio Boselli ha incontrato l'ex campione della 500 Kevin Schwantz: "Valentino Rossi continuerà a dominare questo sport grazie all'Academy: lascia tanti giovani campioni in eredità. Il Mondiale è affare a due tra Quartararo e Bagnaia: Pecco deve mettere pressione al rivale"

"Valentino continuerà a dominare questo sport grazie all'Academy"

il futuro

Rossi: "Non farò come Schumacher, io non tornerò"

"Quello che Valentino ha dato allo sport per tantissimo tempo è stato un rapporto con i fans incredibile. Ha lasciato tanti giovani piloti come Bastianini e Bagnaia e altri che sono usciti e usciranno dall'Academy. Anche se dal prossimo anno non sarà più in pista, avrà sempre un grande impatto su questo sport. Ho visto Valentino girare quando aveva 10-12 anni e mi sono reso conto che era il più veloce in pista, cosa solitamente molto difficile da notare. Quando è arrivato nel Mondiale, con il suo casco simile al mio, ci siamo visti e conosciuti. Un'altra volta ha replicato il mio casco delle Tartarughe Ninja. Ho molti ricordi di lui, è un ottimo amico. Ha un grande spirito, vuole vincere ed essere il migliore. Grazie all'Academy continuerà comunque a dominare questo sport, anche se sarà sugli spalti a guardare"