Le condizioni critiche dell'asfalto di Austin secondo Valentino Rossi: "In America le piste sono più 'bucate' rispetto a quelle europee, è difficile guidare e andare al limite. La curva 10 è pericolosa, la situazione è peggiore rispetto al 2019. Eppure ci avevano assicurato che i problemi delle buche erano stati risolti". Poi sull'ipotesi di un ritorno in MotoGP dopo il ritiro: "Fare come Schumacher? No, ho cercato di correre fino a quando ne avevo, io non tornerò in pista"

