Masia e Oncu (ancora) contro Alcoba

Sui social ancora in primo piano l'incredibile incidente avvenuto domenica in Moto3: martedì Masiá si è rivolto ad Alcoba, ricordando l'episodio di Barcellona (quando il pilota del team Gresini chiuse il gas al penultimo giro per non concedere la scia e ritrovarsi in una posizione svantaggiata per la lotta al vittoria, all'ultimo giro), oggi una nuova story. "Non so quale sia la mossa peggiore", scrive Masia taggando Oncu. Il turco non si scusa e rincara la dose: "Che pilota pulito!"

