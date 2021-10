Intervistato a margine del Festival dello Sport di Trento, il ducatista carica il team nell'inseguimento a Quartararo, leader del Mondiale lontano 52 punti: "Sarà dura batterlo ma ci proveremo fino all'ultimo, il duello non è ancora chiuso. Stiamo crescendo e ponendo ottime basi in vista del 2022". Su Rossi: "Nessuno prenderà il suo posto nel Motorsport. Mi piacerebbe ereditare da lui la capacità nel trasmettere la propria passione"

Siamo arrivati al gran finale di stagione: il Motomondiale ha davanti ancora le gare di Misano, Portimao e Valencia, prima di chiudere i battenti. In cima alla classifica c'è Fabio Quartararo, con 52 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Pecco, intervistato nell'ambito del Festival dello Sport di Trento, promette battaglia fino all'ultimo metro con la sua Ducati: "Siamo partiti abbastanza bene, poi nell'ultima fase del Mondiale siamo riusciti a fare grandi progressi, portando a casa risultati importanti come le due vittorie consecutive nei GP di Aragona e San Marino. Sarà difficile scavalcare in vetta Quartararo ma la lotta al titolo è ancora aperta e noi siamo qui, non molliamo mai".