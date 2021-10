Valentino Rossi parla dei suoi grandi rivali in carriera: "I miei detrattori dicono che ho vinto tanto perchè non avevo rivali all'altezza. Le motivazioni della mia carriera sono sempre dipese ampiamente dai miei avversari. Come dice Jordan, diventa una cosa personale. Io facevo lo stesso. Ho sfidato due generazioni di piloti fortissimi: Biaggi, Capirossi e Gibernau e poi Stoner, Lorenzo, Marquez. E' stato bello dividere la pista con loro"

