Sei diventato professionista molto giovane: ti è mancato qualcosa della gioventù?

"All'inizio è stata dura, ho vinto il Mondiale a 18 anni ma già l'anno prima ero molto famoso. La mia vita è cambiata, è stata dura all'inizio. Bisognava prenderci le misure. Il Motomondiale ha sempre scandito il ritmo della mia vita per 25 anni, mi è sempre piaciuto. Ho visto il mondo, era una figata. E' bello poi tornare a casa, stare via il weekend per cercare di vincere e quello dopo invece uscire e fare tardi con gli amici. Fino al 2004 me la sono giocata di talento, mi allenavo ma non era paragonabile ad adesso. Bisogna essere atleti al 100 percento, tutta la vita così. Un'altra grande differenza era che prima era come andare a scuola: 9 mesi di Mondiale e 3 mesi di stop. Adesso è infinito, è difficile ritagliarsi due settimane di ferie. E' tosta, non finisce mai e sembra di andare a lavorare. L'anno prossimo saranno 21 gare, all'inizio erano 14-15. Se ci aggiungi il resto ti prende la vita"