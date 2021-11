Valentino è pronto per il GP Algarve, penultimo appuntamento della sua carriera in MotoGP: "Restare concentrato sulle gare mi aiuta a non pensare che fra dieci giorni non sarò più un pilota del Motomondiale. Ci tengo a dare il massimo da qui alla fine della stagione. Non mi sono pentito della scelta del ritiro, non ho mai avuto dubbi. Non ho ancora deciso cosa farò con le macchine. Ci sono due-tre competizioni fra cu scegliere" PORTIMAO, LA GUIDA TV SU SKY Condividi

Il GP Emilia Romagna del 24 ottobre è stata l’ultima gara di Rossi in Italia in MotoGP. Misano ha salutato il suo campione con un caloroso abbraccio, ricambiato da un Valentino visibilmente emozionato. Alla vigilia del GP Algarve, il pilota Petronas rivive le emozioni di quella domenica: "Ho rivisto l’ultimo GP a Misano. È stato bello, ho fatto un po' di casino con tutti i tifosi. Sono contento perché sono andato bene soprattutto in gara. Adesso però bisogna rimanere concentrati per queste due ultime gare, cercando di essere competitivi. Quando abbiamo corso qui a Portimao ad aprile ero nei primi dieci, poi sfortunatamente sono caduto. Adesso vorrei riprovarci, anche perché questa pista mi piace, è proprio bella".

"Mai avuto dubbi sulla scelta del ritiro" #grazievale Abbracci e lacrime: Valentino saluta Misano. FOTO Inevitabile pensare a quello che succederà tra dieci giorni. Dopo il GP Algarve questa settimana (penultimo appuntamento del Mondiale), domenica 14 novembre ci sarà l’ultima gara di Rossi a Valencia. Dopo il "Dottore" si ritirerà dalle corse di moto: "Restare concentrato sulle gare mi aiuta a non pensare che fra dieci giorni non sarò più un pilota MotoGP. Dieci giorni sono niente, se li paragoni a 26 anni di carriera – spiega Valentino –. Inevitabilmente sono molto emozionato, ci tengo a dare il massimo da qui alla fine della stagione. Meglio comunque non pensare al lunedì dopo Valencia, sono ancora un pilota MotoGP e preferisco pensare a divertirmi. Non mi sono pentito della scelta del ritiro, non ho mai avuto dubbi, oggi sono abbastanza tranquillo, ma bisogna vedere come starò quando arriverà davvero il momento del ritiro".