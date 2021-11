"Mia madre è una parrucchiera, mio padre è un fabbro. Non avevamo tanti soldi, nel weekend andavo ad allenarmi con lui, facevamo 600 chilometri in macchina ogni volta. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ma ne è valsa la pena".

"È stato bellissimo festeggiare con il team. La prima cosa che ho pensato quando ho tagliato il traguardo è il ricordo di me da piccolo e quando ho visto le immagini di me da ragazzino durante la festa è stato molto emozionante".

Fabio Quartararo a 360 gradi su "Talent Time" , il programma di approfondimento di Sky Sport MotoGP . Dalle emozioni per la vittoria del titolo Mondiale all'affetto per la sua famiglia, le sue passioni (tra cui il canto e la cucina...), ecco l'intervista rilasciata dal francese ai nostri microfoni.

Cosa hai preso da mamma e papà?

Da papà ho preso l'arrabbiatura facile... ma mi passa molto velocemente. La bellezza e la capacità di concentrarmi dalla mamma!".

L'educazione, il rispetto sono due dei tuoi tratti distintivi

"Grazie... Tutto merito dei miei genitori. Anche con i fan è molto importante essere riconoscenti. Vengono a seguirci ed è giusto ricambiarli con foto e autografi".

Hai avuto tanti momenti complicati nel Motomondiale

"Fino al 2019, prima di entrare in MotoGP, è stato difficile. Sentivo la pressione della vittoria. Quando nel 2018 in Moto2 ho incontrato Luca Boscoscuro, alla Speed Up, è cambiato tutto, mi ha aiutato moltissimo. Era l'unico che credeva in me. Ho vinto a Barcellona e Assen e da lì è partito tutto. Determinante è stato anche l'incontro con Diego Gubellini (capotecnico di Quartararo alla Yamaha ndr), una persona di grande spessore, umano e professionale".