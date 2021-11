Valentino Rossi protogonista di una conferenza stampa speciale in occasione del GP di Valencia, che segnerà l'epilogo della sua carriera in MotoGP. Domenica la gara, live alle 14 su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW

GUIDA TV - L'ULTIMA GARA DI ROSSI: LO SPECIALE