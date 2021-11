Rieccoli insieme: Bezzecchi e Marini, dopo l'esperienza insieme in Moto2 con lo Sky Racing Team nel nel 2020, tornano a essere nuovamente compagni di squadra nel debuttante VR46 Racing Team. La squadra che porta il nome di Valentino Rossi parteciperà per la prima volta al Mondiale MotoGP 2022. I due piloti sono stati impegnati nella prima giornata di test ufficiali a Jerez. Per Luca sarà il secondo anno in top class, mentre per Marco è stata la prima volta in sella a una MotoGP

MOTOGP, DEBUTTA ANCHE IL TEAM GRESINI