Valentino si prepara ad affrontare una nuova avventura alla guida delle macchine: per ora sembra essere un testa a testa tra Audi e Ferrari. "Non so ancora con quale team e in quale serie correrò" ha dichiarato Rossi nelle scorse settimane. Facciamo il punto anche alla luce delle parole di Antonello Coletta, responsabile delle competizioni a ruote coperte della scuderia di Maranello

Le quattro ruote nel mirino di Valentino, in particolare, sono due i team in pole: Audi e Ferrari. Con una vettura della Casa automobilistica tedesca Rossi ha effettuato un test privato il 9 dicembre a Valencia, come confermato con alcuni scatti sui social del team belga WRT (impegnato sia in GT3 sia nei prototipi con due LMP2). Il nove volte campione del mondo ha girato con l'auto che potrebbe usare in gara nel 2022: un'Audi R8 LMS GT3. Curiosità sulla livrea, già personalizzata: presentava il famoso 46 con il colore giallo fluo di Vale, il nome "V. Rossi" e l'adesivo con il soprannome "The doctor". Oltre al test effettuato a Valencia, tra Audi e Rossi esiste già indirettamente una partnership professionale: il nuovo team VR46 correrà infatti per la prima volta nel Mondiale MotoGP 2022 utilizzando delle Ducati come moto. E la Ducati, come è noto, fa parte del gruppo automobilistico Audi.