Trovato ufficialmente l'accordo: sarà Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, il title sponsor del VR46 Racing Team, la squadra corse creata da Valentino Rossi impegnata dal 2022 in MotoGP (con Bezzecchi e Marini) e IN Moto2 (con Antonelli e Vietti). La squadra si chiamerà dunque Mooney VR46 Racing Team in entrambe le categorie e il brand sarà presente sia sulle carene delle moto sia sulle tute dei piloti. Prossimo appuntamento il 3 gennaio, quando verranno diffuse ulteriori informazioni.