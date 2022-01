"Marquez tornerà al massimo"

Honda

Marquez: "Serve pazienza, ma il ritorno è vicino"

Da chi nel 2022 non sarà in griglia in MotoGP a uno dei più attesi della nuova stagione, Marc Marquez. Il pilota spagnolo è tornato in sella, sui social il 13 gennaio è stato pubblicato il video del suo allenamento in motocross. Ezpeleta non poteva non parlare dell'otto volte campione del mondo: "Non sappiamo quando tornerà in pista, ma sono sicuro che quando lo farà sarà forte come prima". Valentino Rossi non ci sarà, nel 2022 correrà nel GT World Challenge Europe con l'Audi R8 LMS del team WRT: "Mancherà, perché ha scritto pagine importanti per il nostro sport, ma non è la prima volta che un campionissimo smette, la MotoGP non finirà, anche perché c'è una generazione di giovanissimi che va davvero forte".