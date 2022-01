C'è grande fiducia intorno al nuovo team Gresini Racing , che a Faenza ha svelato tutti i dettagli delle Ducati con cui nel 2022 debutterà nel Mondiale di MotoGP. Il capitano è la moglie di Fausto, Nadia Padovani : "Portiamo avanti il suo sogno, che era quello di entrare in top-class. Siamo la prima squadra a presentarsi, Fausto ne sarebbe molto felice, perché ha sempre voluto essere il n.1. Possiamo dire che abbiamo la prima pole del 2022! "

"Siamo una vera famiglia"

Le gare

Motomondiale 2022 al via il 6 marzo

"Il 2021 è stato un anno molto duro, ce ne sono successe di tutti i colori. Ma abbiamo creduto fortemente in questo progetto lavorando senza sosta. Siamo molto motivati. Sono convinta che Fausto sia orgoglioso della sua famiglia, ormai non faccio nemmeno distinzione da famiglia naturale e famiglia lavorativa, siamo un tutt'uno. Ho visto Bastianini e Di Giannantonio in grande forma: puntiamo ad essere un team protagonista".