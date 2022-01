Vicecampione del mondo in Moto2 nel 2021, Fernandez è carico: "So che c'è pressione intorno a me ma non la temo, mi piace e mi spinge a dare il massimo". Gardner, n.1 della scorsa stagione in Moto2: "Pronto per la grande opportunità di debuttare in MotoGP, è un sogno"

Sale l'entusiasmo in casa Tech3 , il team ha svelato le moto tutte arancioni con cui correrà nel Mondiale 2022. In sella due rookies , il campione del mondo di Moto2 del 2021, Remy Gardner, e Raul Fernandez , che è pronto per la nuova sfida: " Voglio lottare per essere il titolo di miglior debuttante , anche se il primissimo obiettivo sarà di adattarmi alla MotoGP, crescere gara dopo gara e divertirmi. So che c'è pressione intorno a me, ma non la temo , al contrario è una sensazione che mi piace e mi spinge a dare il massimo".

Due rookies all'attacco del Mondiale: dopo aver lottato per il titolo in Moto2 nel 2020, Gardner (che ne è uscito vincitore) e Fernandez sono pronti a debuttare in MotoGP. Lo fanno con il team Tech3, che insieme al team ufficiale KTM ha svelato le nuove moto: ecco le prime immagini KTM 2022: 'INIZIA LA RICERCA DELLA PERFEZIONE'

Gardner: "La MotoGP è un sogno"

"Correre in MotoGP è una grande chance per me, se penso che solo tre anni fa ero in Moto3...Sono felicissimo, realizzo un sogno. Mi sono allenato duramente per prepararmi al meglio: in top-class bisogna essere al top fisicamente, serve maggior massa muscolare, la frenata è più potente e impegnativa. Sarà un anno lungo e a volte sarà dura, lo so, darò il massimo per crescere gradualmente".