A Sepang il 5 e il 6 febbraio si svolgono i primi test ufficiali di MotoGP: in pista tutti i piloti che vedremo nel Mondiale al via il 6 marzo. Dalla Malesia all'Indonesia, il secondo appuntamento sarà invece al circuito di Mandalika. Su Skysport.it avrete tutti gli aggiornamenti con i tempi, foto e video dei protagonisti

Concluso lo Shakedown (riservato a collaudatori, rookie e Aprilia, che ha potuto sfruttare il regolamento sulle concessioni), Sepang si prepara ad ospitare tutti i piloti che scenderanno in griglia nel Mondiale di MotoGP 2022. Questo weekend, infatti, si svolgeranno i primi test ufficiali della nuova stagione: tra i più attesi Marc Marquez (al rientro sulla RC213V dopo i problemi fisici) e il campione del mondo uscente, Fabio Quartararo. Grande attenzione anche sugli inseguitori del Diablo: dal suo compagno di squadra Franco Morbidelli al vicecampione del mondo del 2021, Pecco Bagnaia. Come sottolineato nelle scorse settimane, i due giorni di Sepang rappresentano un primo importante esame per il nuovo motore Ducati. Aspettiamoci subito all'attacco anche Andrea Dovizioso, che nella presentazione ha parlato chiaro: "Quest'anno puntiamo a stare davanti, non ci sono altri obiettivi, soprattutto dopo aver chiuso diverse stagioni da vice-campione del mondo".