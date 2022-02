L'otto volte campione del mondo soddisfatto dopo il ritorno in pista: "Il feeling con la nuova Honda è ottimo, la moto mi piace. Sono stati due giorni positivi soprattutto per me, era importante provare la MotoGP". Prossimo appuntamento nei test di Mandalika dall'11 al 13 febbraio

Al ritorno in pista dopo i lunghi problemi fisici, Marc Marquez centra subito la top ten: ottavo tempo nella seconda giornata di test, 1:58.332 (il migliore è di Bastianini, autore dell'1:58.131). " Sono contento, quando spingo il tempo arriva . Dopo il turno della mattina fisicamente non riuscivo a fare più quello che volevo, ero stanco, ho proseguito cercando di raccogliere informazioni per lo sviluppo".

A differenza di altri piloti Ducati (come Bagnaia , Miller e Martin ), Bastianini non ha usato la D ucati 2022 , ma quella versione 2021 . Enea girando con la Desmosedici 2021 è riuscito a firmare il nuovo record della pista a Sepang, nonostante l'anno scorso abbia usato una Ducati 2019 con il team Esponsorama: ha dimostrato quindi da subito un buono spirito di adattamento

Enea Bastianini ha firmato il nuovo record della pista in sella alla sua Ducati 2021 durante il time attack a inizio giornata: il pilota del team Gresini ha girato a Sepang in 1:58.131 , diventando il pilota MotoGP più veloce di sempre sul circuito malese

Nella seconda giornata di test a Sepang il più veloce è stato Enea Bastianini con la Ducati versione 2021 ( tempo record con 1:58.13 1), secondo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.026), terzo tempo per la Pramac di Jorge Martin (+0.112)

Nella seconda giornata di test a Sepang molti team hanno continuato a lavorare sull'aerodinamica, soprattutto sulle ali. C'è chi ha utilizzato una sella molto consistente (come Dovizioso) e chi invece ha allargato il codone come la Honda, spostando lo scarico. Debutto dei nuovi dischi anteriori da 355mm, per avere un maggior smaltimento della temperatura. Infine c'è il nuovo abbassatore dinamico della Ducati, ripreso (anche se con qualche differenza) dalla KTM TEST SEPANG, I RISULTATI DEL DAY-2

"La nuova Honda mi piace, alto potenziale"

"Il feeling con la nuova Honda è molto buono, mi piace, voglio provarla su altre piste ma per il momento ha un alto potenziale. Sono andati forte anche gli altri piloti Honda, questo è molto importante per tutto il team, è stato fatto un duro lavoro in inverno e ora sembra che le cose funzionino. Sono stati due giorni positivi: abbiamo fatto chiarezza su alcuni aspetti, ma al di là del discorso tecnico questi test sono stati molto importanti per me".