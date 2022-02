Dal 2'00.027 al 1:58.265, nell'arco di due giorni Bagnaia migliora notevolmente i propri tempi e chiude 6° a un decimo dal migliore: "Ottimi passo e ritmo, ulteriore step sull'elettronica, La moto, completamente nuova, va già come quella dell’anno scorso: questo è estremamente positivo". Bastianini 1° con la Ducati 2021: "Non mi sorprende: lui è fortissimo e ha una moto di cui non deve toccare nulla, deve solo entrare dentro e spingere" TEST SEPANG, 2^ GIORNATA Condividi

19° con la nuova Ducati in 2'00.027 nella prima giornata di test, nella seconda Bagnaia fa un grande balzo in avanti. Nella classifica dei tempi dominata da Bastianini (1:58.131 con la Ducati 2021), Pecco è 6° in 1:58.265. "Per il lavoro svolto ci meritiamo un 10. La moto ha un sacco di margine di miglioramento. C'è ancora tanto da fare, ma oggi abbiamo fatto un step in avanti enorme proseguendo sulla linea che avevamo tracciato ieri pomeriggio - spiega Bagnaia - Siamo migliorati tantissimo su passo e sul ritmo, la moto è molto più comoda, stiamo facendo chiarezza su molti aspetti. Già nel secondo giorno di test la moto, completamente nuova, va come quella dell’anno precedente: questo è estremamente positivo".

Selle, freni e cupolini: tutte le novità del day-2 Nella seconda giornata di test a Sepang molti team hanno continuato a lavorare sull'aerodinamica, soprattutto sulle ali. C'è chi ha utilizzato una sella molto consistente (come Dovizioso) e chi invece ha allargato il codone come la Honda, spostando lo scarico. Debutto dei nuovi dischi anteriori da 355mm, per avere un maggior smaltimento della temperatura. Infine c'è il nuovo abbassatore dinamico della Ducati, ripreso (anche se con qualche differenza) dalla KTM TEST SEPANG, I RISULTATI DEL DAY-2 Nella seconda giornata di test a Sepang il più veloce è stato Enea Bastianini con la Ducati versione 2021 (tempo record con 1:58.131), secondo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.026), terzo tempo per la Pramac di Jorge Martin (+0.112) Enea Bastianini ha firmato il nuovo record della pista in sella alla sua Ducati 2021 durante il time attack a inizio giornata: il pilota del team Gresini ha girato a Sepang in 1:58.131, diventando il pilota MotoGP più veloce di sempre sul circuito malese A differenza di altri piloti Ducati (come Bagnaia, Miller e Martin), Bastianini non ha usato la Ducati 2022, ma quella versione 2021. Enea girando con la Desmosedici 2021 è riuscito a firmare il nuovo record della pista a Sepang, nonostante l'anno scorso abbia usato una Ducati 2019 con il team Esponsorama: ha dimostrato quindi da subito un buono spirito di adattamento

I prossimi passi La novità Ducati e KTM, abbassatore a confronto. FOTO "A Sepang il focus era sull'elettronica, per noi come per gli altri team. Sappiamo che è una delle nostre forze, stiamo lavorando per fare un ulteriore step, sono certo che raggiungeremo un ottimo livello per la prima gara in programma il 6 marzo a Losail. Ho grande fiducia".

Il confronto con Bastianini Team Gresini Bastianini: "Ducati 21, stabilità impressionante" Reduce da una stagione con la Ducati 2019, con la Ducati 2021 Bastianini nella seconda giornata di test sigla il miglior tempo di sempre sul circuito di Sepang: "Non mi sorprende: lui è un pilota fortissimo, lo sappiamo, e ha una moto di cui non deve toccare nulla, deve solo entrare dentro e spingere; è una Ducati che ha vinto tante gare nel 2021, da un pilota così ti aspetti un lavoro simile. È stato molto veloce ad adattarsi a una moto abbastanza diversa dalla sua, è stato molto bravo e rappresenta anche un riferimento importante per noi, per la moto che stiamo sviluppando. Sicuramente in questa fase lui si troverà molto bene, da parte nostra noi già dopo due giornate di test siamo molto vicini alla sua moto".

Svelata la Desmosedici GP22, torna il rosso Ducati La Ducati ha svelato la livrea della Desmosedici GP22 affidata a Pecco Bagnaia e Jack Miller. Salta subito all'occhio il ritorno al colore Ducati originale, un rosso più intenso che rappresenta un ritorno alle origini. Un dettaglio cromatico che riporta alla mente la tradizione italiana per la velocità e il motorsport (inevitabile il collegamento con la Ferrari). Grazie allo 'scongelamento' dello sviluppo per il 2022, la casa di Borgo Panigale ha rivoluzionato anche motore e aerodinamica IL VIDEO DELLA NUOVA LIVREA Attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali, la Ducati ha svelato la nuova livrea della Desmosedici GP22 Il colore principale, naturalmente, è sempre il rosso. Ma rispetto al passato c'è una novità importante a livello cromatico... Quest'anno la casa di Borgo Panigale scenderà in pista con il colore Ducati originale, un rosso più intenso che rappresenta un ritorno alle origini