Il primo a scendere sotto la pole della Superbike (1:32.877) nel giorno che ha aperto i test di Mandalika, Pol Espargaró si conferma nei giorni successivi. In generale nel paddock tutti indicano la Honda come la moto che sta dimostrando di aver fatto grandi progressi tecnici. Lo stesso Pol sottolinea i passi avanti: "La moto funziona: va molto bene in entrata in curva, in accelerazione, in staccata, siamo più veloci sia nel fermarla sia nell'aprire il gas, è più costante sul giro con le morbide e la media, è davvero migliorata tantissimo in generale. Ci manca ancora un po’ di confidenza, è evidente, dobbiamo ancora raccogliere dati, ma in 5 giorni di test con tanti giri e tante gomme morbide non sono caduto, significa che anche da questo punto di vista finalmente ha guadagnato tanto rispetto al passato, ha raggiunto il livello molto alto a cui puntavamo".