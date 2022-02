Il curioso e sorprendente mondo di Zarco

Complesso e sorprendente: vive in campagna, suona il pianoforte, legge, è colto e intelligente, ma anche sensibile per i traumi che probabilmente ha vissuto: è un pilota di MotoGP atipico Johann Zarco. Difficile vederlo campione in top-class, ma il 2022 può essere l'anno della prima vittoria I RITRATTI DEGLI ALTRI PILOTI A CURA DI BELTRAMO Condividi

Il quasi trentaduenne francese spesso non viene valutato per quello che ha fatto: corre in 125 nel 2009, diventando anche vicecampione della categoria. Nel 2012 passa in Moto2, ma bisogna spettare il 2015 per vederlo al massimo: trionfa letteralmente con 8 successi e 14 podi. Al contrario di quasi tutti resta in Moto2 e vince anche nel 2016 con 10 podi (7 vittorie) diventando così il francese più di successo nell'intera storia del Mondiale dal 1949.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Pramac, i dettagli della moto di Zarco e Martín Anche il team Ducati Pramac è uscito allo scoperto: presentate le moto con cui Johann Zarco e Jorge Martín scenderanno in pista nella nuova stagione (questo weekend i test di Sepang, il 6 marzo la prima gara di Losail). Ecco tutti i dettagli della livrea YAMAHA, LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA MOTO LIVE Pramac on fire: presentata la nuova moto del team Dal punto di vista tecnico, come avvenuto nel 2021, sarà la Ducati a fornire due Desmosedici ufficiali L'obiettivo è di confermare i grandi risultati della passata stagione

Nel 2017 l'esordio in MotoGP Box Pramac Martín, gioiello raro da lavorare di fino Dopo due mondiali è l'ora anche per lui di passare in MotoGP con la Yamaha del Team Tech3, pure lui francese. È il miglior esordiente, conquista podi, sfiora addirittura la vittoria, insomma si conferma uno di quelli buoni davvero. Anche nel 2018 conquista 3 podi, ma poi passa alla KTM ufficiale disputando una stagione difficile, piena di incomprensioni e poca competitività. Lascia e passa a sostituire Nakagami sulla Honda, poi va nel Team Avintia Ducati dove si riprende e difatti nel 2021 viene chiamato al Team Pramac dove ottiene due secondi posti, ma non ancora il successo. In compenso ritrova velocità, anche se non sempre, tranquillità dopo il divorzio dal manager/amico per problemi sul contratto con KTM, mentre sembra ce ne fosse uno per guidare la Honda anche se meno ricco.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Le pagelle: Honda regina. Ducati: c'è da fare Partendo dalla rivelazione dei test chiudendo con chi non va oltre la sufficienza, al termine dei tre giorni in pista a Mandalika Guido Meda traccia il bilancio dei test: ecco la sua analisi sullo stato di salute delle Case di MotoGP VIDEO. L'ANALISI DI GUIDO MEDA - TEST MANDALIKA, RISULTATI DAY-3 HONDA 9: BOOM - È sicuramente la rivelazione, la vera regina di questi test. Sia Pol Espargaró sia Marc Marquez hanno girato con la soft al posteriore anche nelle simulazioni di gara (premesso che questa gomma non verrà portata, quindi i tempi vanno presi con le pinze) facendo con dei run eccellenti. I piloti non cadono più come in passato (la Honda era una moto che cadeva tanto perché aveva l'avantreno un po' "vigliaccio", che si chiudeva di colpo senza avvertirti) In evidenza anche un grandissimo Nakagami del team di Cecchinello in termini di passo gara. Honda pronta: adesso, per il Qatar e per le gare che vengono dopo. Si tratta dell'unica Casa in questa condizione staordinaria YAMAHA 7: AL LIMITE - Quartararo sa perfettamente di aver girato su una pista molto adatta alla Yamaha, ma sa anche che verranno piste dove il motore conterà enormemente di più. Yamaha al limite: Morbidelli sta crescendo, Dovizioso sta facendo ancora un po' fatica. Rimane tutto sulle spalle di Quartararo, per una moto eccellente a Mandalika ma che potrebbe aver grandi limiti di motore altrove