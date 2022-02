Martín, gioiello raro da lavorare di fino

Il fresco ventiquattrenne spagnolo ha già un passato degno di nota , oltre che un probabile futuro luminoso . Vincitore della Rookies Cup, poi buone stagioni in Moto3 dove nel 2018, dopo l’esperienza al Team Aspar vince il titolo con la squadra del caro Fausto Gresini. Nel 2019 Moto2 con la squadra KTM di Ajo dove nel 2020 arrivano due successi, ma la chiamata del Team Pramac Ducati che fa a gara per prendere i migliori e più promettenti "pilotini" e si assicura questo probabile fenomeno : addirittura 4 pole, 1 vittoria e altri 3 podi nella stagione d’esordio la dicono lunga, molto lunga.

Buona la moto, una Ducati ufficiale anche se non la più aggiornata, ottimo il team , intelligente e talentuoso questo spagnolo dagli occhi che ti ipnotizzano, capace di ridere, scherzare, giocare, ma anche serissimo e concentrato sul suo lavoro. Fisico apparentemente minuto, ma tosto, forte, benissimo allenato , è sicuramente una delle nuove leve più capaci. Per esempio guida benissimo una moto che molti dicevano adatta anche a fisici più grandi, mentre invece anche Ducati si è sfinata, rimpicciolita.

In evidenza anche un grandissimo Nakagami del team di Cecchinello in termini di passo gara. Honda pronta: adesso, per il Qatar e per le gare che vengono dopo . Si tratta dell'unica Casa in questa condizione staordinaria

HONDA 9: BOOM - È sicuramente la rivelazione, la vera regina di questi test . Sia Pol Espargaró sia Marc Marquez hanno girato con la soft al posteriore anche nelle simulazioni di gara (premesso che questa gomma non verrà portata, quindi i tempi vanno presi con le pinze) facendo con dei run eccellenti. I piloti non cadono più come in passato (la Honda era una moto che cadeva tanto perché aveva l'avantreno un po' "vigliaccio", che si chiudeva di colpo senza avvertirti)

Insomma mancherà Francesco Guidotti, ma Claudio Calabresi che lo sostituisce non ha quell’aria da ragazzo perché non lo è più, ma proprio la sua esperienza dovrebbe compensare la perdita e consentire ulteriori miglioramenti per Martin tenendolo così, in vista, ma protetto, stimolato, ma senza troppa pressione. Come un gioiello raro e prezioso. Che in fondo è proprio quello che è, anche se ancora un po’ grezzo e da lavorare di fino.