5/10

DUCATI 7: C'E' DA FARE - Fortunatamente c'è Bagnaia che non perde la calma, in un momento in cui i ducatisti vedono la Honda che sembra pronta mentre loro sanno di non esserlo. C'è ancora da lavorare in vista del Qatar sulla connessione tra il motore e il polso: il motore, nuovo, non risponde ancora come vorrebbero

Bagnaia: "Arriveremo pronti alla prima gara in Qatar"