All'indomani dell'ufficialità del rinnovo con Ducati (Pecco e il team di Borgo Panigale continueranno insieme nel 2023 e 2024), Bagnaia sarà in collegamento su Sky Sport 24 (canale 200) all'interno di Reparto Corse, con Vera Spadini e Antonio Boselli. Dal prolungamento contrattuale all'obiettivo Mondiale, dallo sviluppo della nuova moto ai risultati negli ultimi test, non perdetevi l'appuntamento, fissato per le 14.30

"IL SOGNO DI PECCO", LO SPECIALE SU SKY