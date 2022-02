Marini, il pilota gentile pronto al grande salto

Guida bene e forte, Luca, se trova maggior convinzione nel suo talento può essere uno dei tanti piloti Ducati a festeggiare risultati importanti, nella nuova stagione al via il 6 marzo in Qatar. Rispetto all'anno scorso ha più esperienza in MotoGP, una Ducati superiore (la 2022) ed ancora più "in casa" con tutto l'ambiente, nel Mooney VR46 Racing Team

