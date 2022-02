MotoGp

Il team di Valentino Rossi, Mooney VR46, al Teatro Rossini di Pesaro ha svelato tutti i dettagli delle moto con cui quest'anno farà il suo debutto in top-class (prima gara il 6 marzo in Qatar): sono giallissime le livree delle Ducati Desmosedici GP di Marini e Bezzecchi, il giallo fluo e nero di VR46 si mescolano al giallo ocra e al grigio scuro di Mooney ridisegnando in maniera più aggressiva la veste grafica dell'intero team LA PRESENTAZIONE

Per Luca Marini una GP22 identica a quella dei piloti ufficiali, a Marco Bezzecchi una GP21 . Bellissima la livrea ispirata a uno stile vintage e caratterizzata dal giallo (colore classico di Valentino Ross) in due diverse tonalità e da un grigio che fa da sfondo. Alla presentazione spazio anche alle Kalex con cui Celestino Vietti e Niccolò Antonelli affonteranno il Mondiale di Moto2

A fare gli onori di casa al teatro Rossini di Pesaro, dove si è svolta la presentazione della squadra, Valentino Rossi, Team Owner: "È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto"