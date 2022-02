Valentino debutta come manager: al Teatro Rossini di Pesaro presentata la squadra con cui Mooney VR46 esordirà in MotoGP nella nuova stagione. Svelate le livree delle Ducati di Marini e Bezzecchi: "Abbiamo percorso una lunga strada dalla Moto3, siamo pronti. È la chiusura di un cerchio per me e le persone che hanno lavorato su questo progetto", sottolinea Vale. Sul palco anche le Kalex di Antonelli e Vietti, in pista in Moto2: "Sono certo che tutti daranno il massimo"

Dalla Moto3 alla MotoGP: Valentino Rossi si gode il passaggio in top-class del Mooney VR46 Racing Team, che nel 2022 debutterà nella principale classe del Motomondiale. Svelate nel Teatro Rossini di Pesaro le Ducati con cui Luca Marini e Marco Bezzecchi scenderanno in pista nella nuova stagione. Inizia una era: "È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto".