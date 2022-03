Marquez scalpita: "È il momento di divertirci"

L'otto volte campione del mondo spagnolo scalpita: "Dopo tutto quello che ho superato ho una motivazione enorme. Non vedo l'ora di tornare in pista e lottare, puntiamo al titolo". Il Mondiale 2022 inizia questo weekend a Losail: tutto lo spettacolo è live su Sky Sport MotoGP, domenica le gare: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16

I guai fisici che lo hanno accompagnato negli ultimi due anni sembrano ormai lontani, Marc Marquez è pronto per tornare in sella e puntare a un ruolo da protagonista. Questo weekend a Losail riparte il Motomondiale (l'intera stagione live su Sky Sport MotoGP): "Dopo quello che abbiamo superato, la mia motivazione è enorme . Abbiamo attraversato qualcosa di davvero difficile, ora è il momento di divertirci. Ma non solo a guidare: anche in gara, è l'ora di lottare di nuovo al comando " spiega Marc.

DUCATI LENOVO TEAM - Francesco Bagnaia (confermato) . 'Pecco' ha esordito in MotoGP nel 2019 presentandosi nella massima categoria da campione del mondo in carica della Moto2. Dopo una prima stagione di adattamento alla classe regina nel team Pramac, fin dal primo appuntamento del 2020 il piemontese ha dimostrato grande competitività (sempre nel team Pramac). Nel 2021 passa nel team ufficiale Ducati e lotta con Quartararo per il titolo, chiudendo la stagione al 2° posto. Dopo la firma del rinnovo Ducati, adesso Pecco ha tutto per puntare al titolo

APRILIA RACING - Maverick Vinales (confermato) . Il 2021 di Vinales è stato molto particolare: ha interrotto il contratto fino al 2022 con la Yamaha, dove era approdato nel 2017, e ha completato la stagione con Aprilia. Il 2022 rappresenta quindi il primo Mondiale vissuto dall'inizio con Aprilia. Lo spagnolo si è classificato terzo al primo anno con Yamaha, quarto nel 2018, al termine del 2019 si è assicurato il terzo posto in campionato, mentre nel 2020 ha chiuso sesto. Nel 2021 è arrivato 10° in classifica

APRILIA RACING - Aleix Espargaró (confermato) . Lo spagnolo continuerà il suo impegno all’interno del box Aprilia anche nel 2022. In sella alla RS-GP sin dal 2017, il pilota spagnolo ha attraversato diverse fasi del progetto Aprilia in MotoGP, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della RS-GP 2020. Nel Mondiale 2021 è arrivato anche il primo storico podio per Aprilia (terzo posto a Silverstone)

Domenica 6 marzo scatta in Qatar la prima gara della MotoGP 2022 (in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP). Sarà un Mondiale ricco di novità, a partire dai cinque nuovi piloti al via rispetto alla stagione precedente. Due di loro sono italiani, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che portano il totale degli italiani in griglia a quota sette. Scopriamo chi sono i 24 piloti del Mondiale: 14 di loro hanno già vinto almeno un titolo, a dimostrazione dell'alta qualità del campionato IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2022

Obiettivo Mondiale

di P. Lorenzi

Come arrivano i team al Mondiale 2022: le pagelle

"Questo è il mio decimo anno nella classe MotoGP, sono uno dei più esperti della categoria. Ci sono tanti nuovi rivali, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: lottare per il Mondiale. Arriviamo con una nuova moto, quindi dobbiamo vedere come si comporta in Qatar, ma abbiamo costruito una buona base, non vedo l'ora di tornare in pista. Sarà la prima volta che corro in Qatar dal 2019, mi sento pronto. Che la stagione abbia inizio!"