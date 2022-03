Il contratto è il nervo scoperto di Jack Miller. Ai giornalisti che giovedì mattina gli hanno chiesto aggiornamenti sul prossimo rinnovo ha risposto in maniera piccata: "A ogni inizio stagione mi chiedete sempre le stesse cose e poi leggo un sacco di cazzate" . L’australiano svicola così la questione contrattuale. Entro la fine del 2022 lui e la Ducati dovranno per forza incontrarsi e decidere se proseguire o meno . Di norma questo avviene a stagione inoltrata, ma dal momento che Borgo Panigale ha già bloccato il suo pilota di punta, Pecco Bagnaia, con un contratto biennale che lo lega fino a tutto il 2024, è lecito domandarsi che cosa intende fare con il secondo pilota ufficiale. "Ogni volta vengo messo in discussione, scrivono che rischio il posto ma non posso farci nulla" , ha tagliato corto Jack che ha chiuso il 2021 al quarto posto, con due vittorie all’attivo. L’anno scorso il rinnovo è arrivato dopo la doppietta in Spagna e in Francia, il momento migliore del suo campionato, mentre Jorge Martin , possibile candidato al passaggio nella squadra ufficiale, era fermo per l’incidente in Portogallo.

Miller non è in discussione, ma la concorrenza incombe

Jack non è in discussione, per ora, ma la concorrenza dei giovani piloti che corrono nelle squadre satellite è un pericolo da cui deve guardarsi. Jorge Martin è al centro delle attenzioni, è cresciuto nella seconda parte di stagione, ha vinto in Austria e ottenuto due podi, sempre in Austria nella gara successiva e poi a Valencia. Il suo compagno di squadra in Pramac, il francese Zarco, è stato persino in testa al Mondiale nelle primissime fasi, salvo perdersi in seguito. Ma anche Enea Bastianini è in crescita: si è messo in luce con il team Esponsorama con due podi al debutto in MotoGP, mentre Bezzecchi e Di Giannantonio sono le nuove scommesse della Ducati, appena sbarcati in top class, il primo con il neonato team di Valentino Rossi, il secondo di fianco a Bastianini. E non va dimenticato Luca Marini, che con un anno di esperienza alle spalle e una Desmosedici ufficiale può solo migliorare. Insomma, la concorrenza è forte e Miller dovrà dare il massimo per meritarsi ancora la fiducia della casa bolognese.