Moto2. GP Qatar: i risultati delle prove libere

Il team KTM Ajo riparte da dove aveva finito, subito in testa con i suoi due piloti. Con la novità dei nomi: fuori Gardner e Raoul Fernandez, passati in Motogp carichi di aspettative, dentro Augusto Fernandez e il campione in carica della Moto3, Pedro Acosta . Soprattutto il secondo ha sorpreso (ma fino a a che punto…) dimostrando col secondo tempo, davanti a Marcel Schrotter , di aver già preso le misure alla nuova categoria. Ottimo debutto anche per Celestino Vietti , quarto a fine giornata, decisamente a suo agio sulla pista di Dooha e con le misure della moto più adatte alla sua altezza. Il piemontese della VR46 si è messo dietro un bella sfilza di esperti: Canet, Ogura, Salac...

Arbolino 11°, indietro Fenati

Peccato invece per Romano Fenati che deve ancora digerire il salto dalla Moto (23° tempo per lui). Caduto Dalla Porta non è andato male invece Tony Arbolino, dentro la top 14 con l’11° crono, quindi virtualmente classificato alla Q2 di sabato. Sam Lowe, protagonista atteso in Qatar, se l'è cavata con il 12° tempo (con qualche nervosismo in pista, a causa di Salac). Altri protagonisti mancati: Navarro (16°), Joe Roberts (17°), che confermano una volta di più la difficoltà di una categoria affollata e molto agguerrita.