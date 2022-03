Libere Moto3: Guevara è il più veloce, 3° Foggia

Senza Pedrito Acosta, passato in Moto2 col titolo di campione in valigia, il Mondiale della Moto 3 ha perso un sicuro protagonista. Ma vecchie e nuove volpi non mancano, pronte ad animare un campionato sempre vivace e imprevedibile. I protagonisti della scorsa stagione si sono ritrovati quasi tutti al vertice del primo giorno di prove. Nomi come Guevara e McPhee subito a prendersi la prima fila insieme a Tatsu Suzki passato dal team Sic 58 che l'ha lanciato in Moto 3, al pluripremiato Leopard con Dennis Foggia, vice campione in carica, ma oggi visibilmente scontento per l’ottavo posto rimediato dopo un turno di prove tutto sommato confortante per la capacità di presidiare il vertice della graduatoria.