Bagnaia ha chiuso il venerdì di Losail in decima posizione, ma non sembra preoccupato, a giudicare dalle sue dichiarazioni a fine giornata. Pecco è consapevole dei propri progressi e ha fiducia nel lavoro della propria squadra , proverà a migliorare subito, già a partire dalle Libere 3: "Ho faticato un po', non sono contento, ma possiamo migliorare nelle Libere 3. Avendo lavorato tanto sulle diverse specifiche durante i test, abbiamo lasciato alcune cose indietro . C’è ancora qualcosa da fare per arrivare pronti alla gara. Essere nei primi dieci è buono, ma devo guidare con un po' più serenità , la staccata in ingresso mi è mancata. Sappiamo cosa non ha funzionato, siamo già al lavoro su questi aspetti, quindi sono abbastanza tranquillo".

Bagnaia: "Motore? Un ibrido tra vecchio e nuovo"

GP Qatar, la caduta di Bagnaia nelle Libere 1

Pecco ha scelto di usare un motore 2022 con una specifica diversa: "Mi dava un po' più di margine, mi permetteva di avere più costanza nella velocità, ci permette di essere più concentrati su altri aspetti – spiega Bagnaia –. Sono contento di questa scelta e della fiducia reciproca tra me e la Ducati. Preferisco questo motore, mi piace più di quello vecchio e più di quello nuovo. Abbiamo visto la sua potenza nei test. Non è quello del 2021, è un ibrido con quello nuovo, non si tratta del vecchio motore. Non era la prima volta che lo usavo, l’avevo provato in più di un circuito. Con questo motore sono più costante, ma non più veloce, è la scelta giusta per tutti. La caduta nelle Libere 1? Il circuito di Doha non è mai al top nelle prime prove e la gomma anteriore era fredda".