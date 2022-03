Chi si azzarda a fare un pronostico sul vincitore in Moto2 e Moto3 a Losail? Probabilmente una persona molto coraggiosa, visto che finora, nelle 24 gare corse qui nelle classi minori, ci sono stati ben 23 vincitori . L 'unico a ripetersi è stato Sam Lowes , tuttavia non l'ha fatto in anni diversi, l'anno scorso "ha approfittato" del doppio GP Doha/Qatar per mettere a segno la doppietta , quindi il pronostico è più aperto che mai. Questo dato dei vincitori diversi è probabilmente destinato ad aumentare, visto che, tra i piloti annunciati nel campo partenti 2022, l'unico vincitore qui in Moto2 è il suddetto Lowes , mentre in Moto3 ci sono solo Kaito Toba (2019) e Jaume Masia (2021).

GP QATAR (Losail) - 6 MARZO. La gara che aprirà il Motomondiale sarà anche l'unica in notturna con le luci artificiali . Qui, nel 2008, si è celebrato il primo Gran Premio 'by night' della storia, con il successo della Ducati di Casey Stoner . Nel 2019 la 'Rossa' di Andrea Dovizioso ebbe la meglio su Marc Marquez dopo una battaglia di sorpassi e controsorpassi, imponendosi sulla Honda del catalano per 23 millesimi di secondo.

Tra le novità in calendario le tappe in Indonesia e Finlandia, per un totale di 21 gare: sarà la stagione più lunga di sempre.

3 a 3

Se in Moto3, per ora, non c'è storia nel duello Italia-Spagna, in Moto2 è pareggio: tre successi spagnoli nel 2012 (Marc Marquez), 2013 (Pol Espargarò) e 2014 (Tito Rabat) e tre italiani, anch'essi in sequenza nel 2017 (Franco Morbidelli, 2018 (Pecco Bagnaia) e 2019 (Lorenzo Baldassarri). È tempo di aggiornare il palmares per le due nazioni più vincenti della classe di mezzo: nel 2021, nei due GP corsi a Losail, per Italia e Spagna un solo podio ciascuna. Fabio di Giannantonio fu 3° nel GP del Qatar e Raul Fernandez ugualmente 3° una settimana dopo nel GP di Doha.