Impresa del pilota riminese del team Gresini, che a Losail centra per la prima volta la prima fila in top-class, alle spalle di Jorge Martin. "Risultato incredibile - esulta Bastianini - avrei potuto prendere anche la pole, ma oggi conta poco, conta più la gara domani". Poi una dedica molto speciale: "Per la squadra: Fausto (Gresini, ndr) sarebbe contentissimo". Domenica il GP del Qatar alle 16 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

La prima fila in top-class non si scorda mai. Enea Bastianini partirà alle spalle di Jorge Martin e davanti a Marc Marquez in Qatar, un piccolo grande capolavoro per il pilota del Team Gresini . "Risultato incredibile - esulta il riminese ai microfoni di Sky - abbiamo lavorato molto in inverno e nei test per essere veloci nei time attack e questo secondo posto va più che bene. Peccato per l'errore alla penultima curva... altrimenti avrei potuto prendere la pole ma oggi conta poco, conta più domani. Possiamo fare una bella gara, siamo veramente in tanti e non sarà facile, ma siamo veloci anche noi". Poi una dedica molto speciale: "Per la squadra, Fausto (Gresini, ndr) sarebbe contentissimo ".

Bastianini: "La gestione gara sarà diversa"

L'ultima prima fila per Bastianini risaliva alla Moto2, 3° nel GP di San Marino a Misano nel 2020. "È la prima volta che mi trovo davanti in partenza - ammette la 'Bestia' - non so come dovrò gestire la gara, di solito è sempre in rimonta, domani fortunatamente no… non so se saremo tutti più vicini, ma credo che Honda e Suzuki abbiano fatto un salto in avanti importante. Sicuramente la gestione gara sarà diversa". Sulla scelta delle gomme andranno fatte ancora delle considerazioni. "Non abbiamo ancora la risposta - spiega Enea - dobbiamo vedere i dati. Media e soft hanno pro e contro. In questo momento direi media, ma dobbiamo verificare ulteriormente". Il pilota ha trovato la sua dimensione. "Ho un appoggio della squadra davvero grande, anche da Ducati, la moto va veramente bene, siamo competitivi e c’è un clima che mi consente di fare tutto questo, che è la cosa più importante per un pilota. Dobbiamo andare avanti così e divertirci".