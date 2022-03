Soltanto un 11° posto per il campione del mondo in carica a Losail. "Non sono arrabbiato - spiega Quartararo - perché il risultato finale della mia qualifica è giusto, io ho dato il 100 per cento e non credo si potesse fare di più. Ma rimango fiducioso per la gara". Domenica il GP del Qatar alle 16 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Non è stata certo la giornata migliore per la Yamaha e per Fabio Quartararo : solo 11° a Losail, peggior prestazione in qualifica per un campione in carica alla prima della stagione da quando i dati completi sono disponibili (1977). "Mi sentivo bene sulla moto - le parole del francese - ma non sono un ingegnere, la velocità è solo una parte del problema. Io ho dato il 100%. L’unica mia strategia era di spingere al massimo, l’unico modo di essere davanti. Non sono arrabbiato, perché il risultato finale della mia qualifica è giusto, non credo si potesse fare di più".

Quartararo: "Gli altri sono cresciuti molto, noi..."



Rispetto alle altre scuderie, la Yamaha sembra aver qualche difficoltà in più in questo inizio di stagione. "Gli altri hanno fatto uno step molto, molto grande - spiega Quartararo - le moto sono cambiate, non è la stessa situazione dell’anno scorso. Mi aspettavo di fare meglio, ma non so onestamente cosa dire... Quando non abbiamo grip dietro fatichiamo, non possiamo accelerare in certe situazioni, questa è la differenza maggiore. Domenica proveremo qualcosa perché sul passo non sono messo male. E darò il massimo, stando attento ai pneumatici". 'El Diablo', insomma, rimane fiducioso: "Se facciamo una bella partenza, possiamo chiudere con un buon piazzamento". Domenica 6 marzo la prima gara della MotoGP 2022 scatta alle 16, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).