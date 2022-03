Continua a tenere banco la 'questione' abbassatore anteriore, che la Ducati ha introdotto a partire da questa stagione (già provato in pista nei test ufficiali): un dispositivo che consente di abbassare la moto nell'asse anteriore per ottenere un assetto più performante in termini di velocità di punta. Tutto secondo regolamento, ma per cinque costruttori (Suzuki, Aprilia, KTM, Yamaha, Honda) sarebbe un elemento troppo costoso da introdurre. "Mi sembra ci sia un gran parlare e che siano state spese anche parole 'pesanti' - spiega a Sky Francesco Guidotti, nuovo team manager KTM dopo un'esperienza di 10 anni alla Ducati Pramac - a noi è stata chiesta una posizione ufficiale e ogni costruttore ha dato un parere e un voto, che va rispettato. Poi ci sarà la GP Commission che deciderà come andare avanti. Questa diatriba che i costruttori siano contro Ducati è abbastanza fuori luogo, stiamo soltanto seguendo le regole. Se poi ci saranno delle modifiche al regolamento tecnico dipenderà da tante componenti e dalle scelte dei vari organismi competenti, come FIM e Dorna, coinvolti nella votazione finale".