Questo weekend la prima gara della nuova stagione: si corre in notturna sul circuito di Losail, in Qatar. Tutto il Motomondiale è live su Sky, attenzione agli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16 GUIDA TV - CALENDARIO - PILOTI

Ha preso il via la stagione 2022 della MotoGP: su Sky e in streaming su NOW le grandi sfide del Motomondiale, con la diretta di tutti i 21 GP e 6 di questi (Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragón) live anche in chiaro su TV8. Piloti impegnati nel GP del Qatar, che è stato aperto ieri dalla conferenza piloti, domenica 6 marzo la gara della MotoGP alle ore 16 raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini. Grandi aspettative e tanta voglia di vedere in pista la nuova generazione dei piloti che si sfideranno per il titolo, inaugurando un nuovo ciclo per la top-class. Sarà la prima volta senza Valentino Rossi dopo la lunghissima era che lo ha visto protagonista sui circuiti di tutto il mondo per 26 anni.

MotoGP, la storia continua di P. Lorenzi Come arrivano i team al Mondiale 2022: le pagelle Tra passato e futuro, Sky racconterà attraverso un format inedito le monografie dedicate alle vite dei piloti, con un occhio particolare alle sette promesse italiane, cercando di offrirne un ritratto umano, oltre che sportivo. Senza dimenticare il mito, con la produzione originale "I racconti di Valentino", una serie di nove puntate sulla vita di Valentino Rossi, con i momenti che hanno scandito il suo lungo e glorioso percorso in pista.

Programmazione no stop, da giovedì a domenica VIDEO Piloti in campo: sfida inedita a Losail Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Prime uscite in pista venerdì 4 Marzo, live dalle 9.45 sul canale Sky Sport MotoGP la giornata di prove libere dal circuito di Losail, che si chiuderà alle 17 con il Paddock Live Show condotto da Vera Spadini, seguito da Talent Time alle 17.30. A seguire, alle 17.45, per la prima volta sul canale Sky Sport MotoGP, il film "SIC", il documentario Sky Original sull'indimenticabile campione Marco Simoncelli, diretto da Alice Filippi, prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital alla fine del 2021. Sabato 5 Marzo, dalle 9.20 la diretta delle FP3 delle tre classi e dalle 13.25 le qualifiche di Moto3, a seguire (alle 14.20) quelle della Moto2 e alle 15.55 la MotoGP. Paddock Live Show alle 17 e poi Talent Time alle 17.30 ci porteranno alla conferenza stampa dei piloti, live dalle 17.45 sempre sul canale 208 e sul 201. Domenica 6 Marzo, dalle 10.55 il warmup delle tre classi. Poi le gare: alle 13 il via della Moto3, alle 14.20 la Moto2 e alle 16 la MotoGP. Al termine della gara, appuntamento con Zona Rossa, per i commenti e le interviste a caldo dei protagonisti della MotoGP. A seguire Race Anatomy, dalle 18, condotto da Cristiana Buonamano, con gli interventi di Guido Meda, Mauro Sanchini, Antonio Boselli e ospiti dal mondo del paddock e dei box.

MotoGP: tutte le moto al via nel Mondiale 2022 Dalle Ducati di Bagnaia e Miller alle Yamaha di Quartararo e Morbidelli, ecco tutte le moto che scenderanno in pista domenica 6 marzo in Qatar per il primo appuntamento della MotoGP 2022. Gara che sarà trasmessa in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP GP QATAR, LA CONFERENZA PILOTI LIVE APRILIA RACING Piloti: Aleix Espargaró e Maverick Vinales DUCATI LENOVO TEAM Piloti: Francesco Bagnaia e Jack Miller MOONEY VR46 Piloti: Luca Marini e Marco Bezzecchi

La copertura di Sky, tra novità e conferme VIDEO MotoGP su Sky Sport, "La storia continua" In Paddock Life un nuovo modo di vivere il villaggio itinerante dei piloti e ciò che accade dietro le quinte dei tracciati di tutto il mondo. Il racconto della MotoGP passa attraverso i paddock d’Europa con lo Sky Truck, lo studio mobile dotato di terrazza con vista sui circuiti e la Sky Sport Bike, che agevola le analisi tecniche insieme allo Sky Sport Tech, per studiare nel dettaglio le moto e analizzare traiettorie, curve e sorpassi. Mattia Pasini è l’insider in pista per la MotoGP con le sue incursioni nelle telecronache di Guido Meda e Mauro Sanchini, oltre ad essere la voce tecnica della Moto2 e Moto3 accanto a Rosario Triolo, in alternanza con Federico Aliverti. A Vera Spadini la conduzione dei Paddock Live Show pre e post gara, mentre per le interviste ai box ci sono Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Grandi conferme per le rubriche di Sky Sport MotoGP: tornano Wheels, con Guido Meda, e l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, con Cristiana Buonamano. E poi Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Talent Time (il venerdì e il sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).

La squadra di Sky Sport MotoGP Capitanata da Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, che racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 torna la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Tutti i piloti del 2022, sette italiani in griglia Domenica 6 marzo scatta in Qatar la prima gara della MotoGP 2022 (in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP). Sarà un Mondiale ricco di novità, a partire dai cinque nuovi piloti al via rispetto alla stagione precedente. Due di loro sono italiani, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che portano il totale degli italiani in griglia a quota sette. Scopriamo chi sono i 24 piloti del Mondiale: 14 di loro hanno già vinto almeno un titolo, a dimostrazione dell'alta qualità del campionato GP QATAR, CONFERENZA PILOTI LIVE APRILIA RACING - Aleix Espargaró (confermato). Lo spagnolo continuerà il suo impegno all'interno del box Aprilia anche nel 2022. In sella alla RS-GP sin dal 2017, il pilota spagnolo ha attraversato diverse fasi del progetto Aprilia in MotoGP, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della RS-GP 2020. Nel Mondiale 2021 è arrivato anche il primo storico podio per Aprilia (terzo posto a Silverstone) APRILIA RACING - Maverick Vinales (confermato). Il 2021 di Vinales è stato molto particolare: ha interrotto il contratto fino al 2022 con la Yamaha, dove era approdato nel 2017, e ha completato la stagione con Aprilia. Il 2022 rappresenta quindi il primo Mondiale vissuto dall'inizio con Aprilia. Lo spagnolo si è classificato terzo al primo anno con Yamaha, quarto nel 2018, al termine del 2019 si è assicurato il terzo posto in campionato, mentre nel 2020 ha chiuso sesto. Nel 2021 è arrivato 10° in classifica DUCATI LENOVO TEAM - Francesco Bagnaia (confermato). 'Pecco' ha esordito in MotoGP nel 2019 presentandosi nella massima categoria da campione del mondo in carica della Moto2. Dopo una prima stagione di adattamento alla classe regina nel team Pramac, fin dal primo appuntamento del 2020 il piemontese ha dimostrato grande competitività (sempre nel team Pramac). Nel 2021 passa nel team ufficiale Ducati e lotta con Quartararo per il titolo, chiudendo la stagione al 2° posto. Dopo la firma del rinnovo Ducati, adesso Pecco ha tutto per puntare al titolo

GP Qatar, gli orari su Sky Sport MotoGP Venerdì 4 marzo Ore 9.45: prove libere 1 Moto3 Ore 10.40: prove libere 1 Moto2 Ore 11.35: prove libere 1 MotoGP Ore 12.35: Paddock Live Ore 14: Paddock Live Ore 14.05: prove libere 2 Moto3 Ore 15: prove libere 2 Moto2 Ore 15.55: prove libere 2 MotoGP Ore 17: Paddock Live Show Ore 17.30: Talent Time Sabato 5 marzo Ore 9.20: prove libere 3 Moto3 Ore 10.15: prove libere 3 Moto2 Ore 11.10: prove libere 3 MotoGP Ore 12.10: Paddock Live Ore 13: Paddock Live Ore 13.25: qualifiche Moto3 Ore 14.20: qualifiche Moto2 Ore 15.15: prove libere 4 MotoGP Ore 15.55: qualifiche MotoGP - Differita su TV8 dalle 18.45 Ore 16.50: Paddock Live Ore 17: Paddock Live Show Ore 17.30: Talent Time Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 6 marzo Ore 10.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 12.30: Paddock Live Ore 13: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 18.35 Ore 14: Paddock Live Ore 14.20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 19.50 Ore 15.15: Paddock Live Ore 15.30: Grid Ore 16: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 21.35 Ore 17: Zona Rossa Ore 18: Race Anatomy MotoGP