Giornata da incorniciare per Morbidelli, che realizza il 5° tempo nelle Libere di Losail, primo degli italiani: "Sicuramente il mio miglior venerdì da quando sono rientrato dall'infortunio. Stupito di essere il primo pilota Yamaha in classifica? No". Quartararo, suo compagno di box e campione in carica, ha chiuso all'ottavo posto. Poi una battuta di Franco sul neo papà (e amico) Valentino Rossi: "Sarò un bravo zio". Domenica il GP Qatar alle 16 in diretta su Sky Sport MotoGP

Franco Morbidelli is back. Dopo i guai fisici della scorsa stagione, il pilota della Yamaha si è presentata in Qatar con il quinto tempo nelle libere di Losail, primo degli italiani. "Sicuramente è il mio miglior venerdì da quando sono rientrato dall'infortunio - racconta 'Morbido' a Sky - sono molto contento ed era ora di tornare a sentire queste sensazioni. Siamo partiti forte, abbiamo fatto un po' di giri di fila, ho potuto saggiare la media e credo che si possa andare anche più veloci. Le Suzuki e le Honda hanno ancora qualcosa in più e dovremmo migliorare per stare con loro. Ma questa giornata la prendo e me la porto... in hotel. Con l'obiettivo, sabato, di ricominciare con la stessa voglia".

"Forte come Quartararo? Ognuno ha il suo modo di correre" Lo scorso giugno il pilota italo-brasiliano si era operato al ginocchio sinistro e dopo le 'prove' nel finale di stagione 2021 sembra completamente recuperato. "Mi sento bene - ammette - ed è fondamentale la condizione fisica soprattutto quando la distanza con gli altri piloti è così ridotta. Essere al 100 per cento della forma è importantissimo. In inverno abbiamo fatto un super lavoro con l'equipe medica e speriamo che si rifletta anche in pista". Secondo Dovizioso - come ricorda il nostro Antonio Boselli - prima era sempre Quartararo a far andare forte la Yamaha, ora anche Morbidelli. "Ognuno ha il suo modo 'naturale' di spingere - spiega Morbidelli - io ho il mio, Fabio ha il suo. Spero che paghi, in questo weekend e per il resto dell'anno. Stupito di essere il primo pilota Yamaha in classifica? No...", risponde Morbidelli con il sorriso. Quartararo, suo compagno di box e campione in carica, ha chiuso il venerdì all'ottavo posto.

Valentino papà, Morbidelli: "Sarò un bravo zio" video Rossi diventa papà: gli auguri di Bagnaia, Marini e Morbidelli In mattinata era arrivata la splendida notizia della nascita di Giulietta Rossi, figlia di Francesca Sofia Novello e di Valentino, 'maestro' e amico di Morbidelli: "Ho mandato un messaggio a Vale e gli rinnovo i miei auguri qui in televisione. È bellissimo, avrà tanti zii. E secondo me io ho il nome adatto per essere uno zio, forse anche per un nonno... 'Zio Franco' suona benissimo, sarò uno zio molto bravo".