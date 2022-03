L'otto volte campione del mondo spagnolo 5° in Qatar: "Ho perso fiducia con la caduta nel warm up. Non mi sento ancora perfettamente a mio agio sulla nuova Honda ma fisicamente sto bene, questo è importante. Pol Espargaró e Bastianini andavano forte da subito, nella lotta per il titolo ci saranno entrambi". Prossimo GP a Mandalika nel weekend tra il 18 e il 20 marzo, tutto il Motomondiale è live su Sky

Marc Marquez, sodisfatto del 5° posto nel primo GP del Motomondiale 2022: "Possiamo parlare di una buona gara su un circuito difficile per noi e per il mio stile di guida, ho sempre faticato a Losail. GP velocissimo da subito, non me l'aspettavo. Ho consumato soprattutto la gomma davanti, nel finale la mia priorità era finire la gara, non avevo più velocità. Meglio raccogliere punti, piuttosto che rischiare di finire a terra. Il quinto posto è il miglior risultato a cui potessi puntare, non è male".