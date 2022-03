Migno l'ha azzeccata . In pieno come si suol dire, ha vinto alla grande . Gara perfetta , sempre in testa al gruppone che inseguiva Sasaki involatosi con un vantaggio che ha sfiorato i 3 secondi. Ma poi il giapponese a sette giri dal termine ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico: la carena aperta in seguito a un'imbarcata. Servirà un’analisi approfondita nel team di Max Biaggi, su come sia potuto succedere, e mentre il pilota dell'Husqvarna si faceva riassorbire dal gruppo, prima di prendere la strada del box per il ritiro definitivo, Migno resisteva al comando dal gruppo indiavolato prendendosi la testa della corsa. Ha corso gli ultimi giri in apnea , il pilota del team Snipers. Ha resistito ai tentativi di Toba prima e di Garcia, dopo . Pericolosissimo lo spagnolo, incollato al codone della Honda di Migno. Andrea ha resistito staccando profondo a ogni frenata, chiudendo ogni pertugio. Non era scontato, il romagnolo ha sofferto spesso in passato gli arrivi in volata. Ma è stato perfetto e determinato questa volta.

Foggia oltre la top five

Dennis Foggia ha parecchio su cui recriminare, su un weekend partito con ottime prove il venerdì, proseguito male con la penalizzazione in qualifica (partenza dall’ultima fila e doppio long lap) per le scorrettezze in pista, e concluso con un settimo posto (gran rimonta, questo gli va riconosciuto) che non cancella l'amaro sapore in bocca. Un pilota che punta al titolo non può permettersi certe leggerezze e un team esperto e pluri vittorioso com il Leopard dovrebbe riflettere sulla strategia in qualifica. Fare uscire i piloti a due minuti a mezzo dalla fine, sapendo che ne servono più di due per evitare la bandiera a scacchi, li obbliga a entrare in pista in affanno e poco lucidi. Non sono gli unici a farlo ma sarebbe utile pensarci su.