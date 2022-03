GP Qatar nella storia: Italia da record

L'Italia parte alla grande a Losail: dopo la vittoria di Migno in Moto3 arrivano quelle di Vietti in Moto2 e Bastianini in MotoGP. Ecco l'analisi in numeri della prima domenica di gara del Motomondiale, considerando quanto successo nelle tre classi

Per tre vittorie italiane nelle tre gare non bisogna andare molto indietro nel tempo: Misano 2018 (Dovizioso, Bagnaia, Dalla Porta), ma l’evento diventa epocale se si considera la gara d’apertura e la leadership nei tre mondiali. Per entrambe le ricorrenze bisogna tornare al GP di Malesia disputato a Shah Alam nel 1996, la prima gara mondiale di Valentino Rossi (in 125cc). Ebbene in questa, che è la prima gara senza il Dottore, l'evento si verifica di nuovo per la prima volta! Nel 1996 i vincitori e leader dei mondiali furono Luca Cadalora in 500cc, Max Biaggi in 250cc e Stefano Perugini in 125cc.

Ma non è solo la ricorrenza 1996-2022 ad essere epocale: in 74 anni di motomondiale solo in 4 casi abbiamo vinto tutte e tre le gare delle classi principali, e per gli altri due ci si perde nella notte dei tempi. Il primo è il 1951: Umberto Masetti vinse in 500, Dario Ambrosini in 250 e Guido Leoni in 125. Tuttavia all’epoca il motomondiale era frammentato e si corse in date e circuiti diversi, Montjuich e Berna. Il secondo "cappotto" avvenne invece in un solo circuito, Hockenheim, e furono ben 4 i successi italiani: Libero Liberati in 500 e 350 e Carlo Ubbiali in 250 e 125.